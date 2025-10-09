DJ PTA-News: Serviceware SE: EDAG Group setzt im IT Service Management auf AI-native ESM-Plattform von Serviceware

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Serviceware SE: EDAG Group setzt im IT Service Management auf AI-native ESM-Plattform von Serviceware

[ PDF ]

Idstein (pta000/09.10.2025/09:00 UTC+2)

Serviceware SE: EDAG Group setzt im IT Service Management auf AI-native ESM-Plattform von Serviceware

• AI-native Funktionalitäten der Serviceware Plattform ermöglichen schnelle Digitalisierung und Automatisierung von

Serviceprozessen • EDAG erhält mit Serviceware Plattform eine marktführende ITSM-Lösung zur Verzahnung von Prozessen, Funktionen und

Modulen • SaaS-Vertrag mit Mindestlaufzeit von drei Jahren

Idstein, 9. Oktober 2025. Die Serviceware SE ("Serviceware", ISIN DE000A2G8X31) hat mit der EDAG Group ("EDAG") einen weiteren hochkarätigen Neukunden gewonnen. EDAG, einer der führenden Engineering-Dienstleister für die Automobilindustrie sowie weitere Branchen mit rund 8.700 Mitarbeitern an rund 70 Standorten in Europa, Asien, Nord- und Südamerika, wird die AI-native Serviceware Plattform von Serviceware weltweit im Bereich IT Service Management (ITSM) einsetzen. Mit dem Unternehmen wurde ein SaaS-Vertrag über mindestens drei Jahre geschlossen. Die Lösung von Serviceware wird die bisher genutzte ITSM-Software eines europäischen Wettbewerbers ablösen.

Mit der ESM-Plattform von Serviceware kann EDAG dank Künstlicher Intelligenz Serviceprozesse in hohem Maße automatisieren und neue Prozesse innerhalb kürzester Zeit nahtlos integrieren. Zunächst soll die Serviceware Plattform unter anderem zur Abbildung der ITIL-Basisprozesse des Incident Management, Service Request Management und Knowledge Management genutzt werden. Nach erfolgreicher Implementierung ist die Ausweitung der Plattform auf weitere ITSM- und ESM-Prozesse vorgesehen. Neben den zahlreichen AI-Funktionalitäten überzeugte Serviceware den Neukunden auch durch die einfache Einbindung der Serviceware Plattform in die bestehende IT-Infrastruktur sowie durch die reibungslose Verzahnung von Prozessen, Funktionen und Modulen, wodurch Kosten erheblich reduziert und die Effizienz deutlich gesteigert werden.

Tim Ebner, Director Sales bei Serviceware: "Wir freuen uns, mit der EDAG Group einen weiteren hochkarätigen Neukunden zu begrüßen. Unsere AI-native Serviceware Plattform wird das Unternehmen dabei unterstützen, Arbeitsabläufe zu standardisieren und neue Serviceprozesse schnell und einfach umzusetzen. Dank der Flexibilität der Plattform können weitere Prozesse und Abläufe problemlos integriert werden und Mitarbeiter werden bei der täglichen Arbeit entlastet. Unsere Plattform wächst mit den Bedürfnissen des Kunden und stellt immer die richtigen, skalierbaren Lösungen bereit, die auf spezifische Anforderungen zugeschnitten sind."

Über Serviceware

Serviceware bietet Softwarelösungen zur Digitalisierung und Automatisierung von Serviceprozessen (Enterprise Service Management), mit denen Unternehmen ihre Servicequalität steigern und ihre Servicekosten effizient managen können.

Die Serviceware Plattform besteht aus nahtlos integrierten Softwarelösungen, die auch unabhängig voneinander eingesetzt werden können. Bereits seit 2018 setzt Serviceware auf das Potenzial von Künstlicher Intelligenz im Service Management. Heute ist AI der zentrale Innovationsfaktor der Serviceware Plattform, die im eigenen AI-Kompetenzzentrum in Kooperation mit der TU Darmstadt stetig weiterentwickelt wird.

Serviceware ist Partner des Kunden von der strategischen Beratung über die Definition der Service Strategie bis hin zur Implementierung der Serviceware Plattform. Weitere Bestandteile des Portfolios sind sichere und zuverlässige Infrastruktur-Lösungen sowie Managed Services.

Serviceware hat weltweit mehr als 1000 Kunden aus verschiedensten Branchen, darunter 18 DAX-Unternehmen sowie 5 der 7 größten deutschen Unternehmen. Der Hauptstandort des Unternehmens befindet sich in Idstein, Deutschland. Serviceware beschäftigt mehr als 450 Mitarbeiter an 14 internationalen Standorten.

Weitere Informationen finden Sie auf www.serviceware-se.com.

Media Relations edicto GmbH Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann Tel. +49(0) 69/905505-52 E-Mail: investor-relations@serviceware-se.com

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: Serviceware SE Serviceware-Kreisel 1 65510 Idstein Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations edicto GmbH Tel.: +49 69 90550552 E-Mail: serviceware@edicto.de Website: www.serviceware-se.com/de ISIN(s): DE000A2G8X31 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1759993200523 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 03:00 ET (07:00 GMT)