Das Bundeskabinett hat einen Gesetzentwurf zur Änderung des Medizinal-Cannabis-Gesetzes verabschiedet, der strengere Vorschriften für Verschreibung und Vertrieb vorsieht - ein klares Signal für die abnehmende politische Bereitschaft zu weiterer Liberalisierung. Die geplanten Einschränkungen bei telemedizinischen Folgeverordnungen und beim Versandhandel schaffen kurzfristig Unsicherheit, begünstigen jedoch strukturell das auf Großhandel und Apotheken fokussierte Geschäftsmodell von SYNBIOTIC über WEECO Pharma. Im Gegensatz zu Wettbewerbern, die stark von digitalen Vertriebskanälen abhängig sind, bietet SYNBIOTICs etabliertes Distributionsnetzwerk Widerstandsfähigkeit und potenzielle Vorteile durch Marktkonsolidierung. Vor dem Hintergrund eines zunehmend anspruchsvollen deutschen Marktumfelds passen wir unsere Schätzungen an und senken das Kursziel auf EUR 9,60 (zuvor EUR 11,80). Wir ändern unsere Bewertung von Kaufen auf Spekulativer Kauf, um den regulatorischen Gegenwind und die gestiegenen Sektorrisiken, aber auch das überdurchschnittliche Aufwärtspotenzial widerzuspiegeln. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/synbiotic-se





