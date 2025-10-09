Zürich - Die Zinsen für Hypotheken in der Schweiz haben sich im dritten Quartal 2025 ganz leicht nach unten bewegt. Nach dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), ihren Zinssenkungszyklus zu beenden, zeigt sich der Hypothekarmarkt weitgehend stabil. Im September hatte die SNB, wie im Vorfeld von den Marktteilnehmenden erwartet, den Leitzins bei 0 Prozent belassen. Deshalb habe es auch keine grossen Veränderungen bei den Hypothekenzinsen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab