Gerresheimer-Aktionäre sind leidgeprüfte Wesen. Die Aktie des Spezialverpackungsherstellers ist in den letzten zwölf Monaten bereits um über -50% eingebrochen und am Donnerstagmorgen geht es um weitere -13% in den Kurskeller. Was steckt hinter dem erneuten Kurseinbruch der Gerresheimer-Aktie und können Anleger hier ein tolles Schnäppchen machen? Die Jahresprognose wird korrigiert Es ist eine Nachricht, die Anleger ganz und gar nicht gerne hören: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de