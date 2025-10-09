Keine guten Nachrichten aus Düsseldorf: Gerresheimer (ISIN: DE000A0LD6E6) muss nach schwachen neun Monaten seine Jahresprognose kräftig nach unten korrigieren. Der Verpackungsspezialist für die Pharma- und Kosmetikbranche kämpft mit gedämpfter Marktnachfrage und leitet nun ein umfassendes Transformationsprogramm ein. Organisches Minus statt Wachstum Die vorläufigen Zahlen für die ersten drei Quartale 2025 zeigen das Dilemma deutlich: Zwar stieg der Umsatz dank der Übernahme von Bormioli Pharma auf 1,68 Milliarden Euro - ein Plus von 14,6 Prozent. Doch organisch, also bereinigt um Übernahmeeffekte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
