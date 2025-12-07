Die Aktie hat den empfohlenen Einstiegskurs erreicht. Nach dem Einstieg kam es jedoch dazu, dass der Börsentipp ausgestoppt wurde. Die erhoffte Kurserholung ist bislang ausgeblieben und lässt weiterhin auf sich warten. Nach meiner Einschätzung sind die aktuellen Verluste bei Gerresheimer übertrieben und spiegeln nicht das tatsächliche Potenzial des Düsseldorfer Unternehmens wider. Daher halte ich an meiner Meinung fest, dass die Aktie derzeit unterbewertet ...

