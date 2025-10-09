© Foto: Revierfoto - Revierfoto

Es gibt nichts zu Feiern für die Anleger von Gerresheimer. Am Donnerstag muss der Verpackungsspezialist erneut die Prognose senken. Die Aktie bricht um 13 Prozent ein und hat sich im Jahresverlauf mittlerweile halbiert.Der MDax-Konzern Gerresheimer hat erneut seine Jahresprognose gesenkt und sorgt damit für einen dramatischen Kurssturz. Nachdem das Unternehmen bereits zwei Mal seine Ziele für das laufende Geschäftsjahr nach unten korrigiert hatte, mussten die Düsseldorfer nun ein weiteres Mal eingestehen, dass die Erwartungen an die Nachfrage deutlich zu hoch angesetzt waren. Die Aktie fällt daraufhin am Donnerstag um weitere 12 Prozent und hat seit Jahresanfang mittlerweile 50 Prozent an …