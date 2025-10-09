Es geht nach oben mit den Aktien aus dem Bergbausektor. Die Papiere von Rohstoffriesen wie etwa BHP (mehr dazu lesen Sie hier) oder Rio Tinto konnten zuletzt von den steigenden Kupferpreisen sowie natürlich der allgemein guten Stimmung an den Börsenplätzen rund um den Globus profitieren. Der Kurs von Rio Tinto zieht auch im heutigen Handel wieder an. Und geht es nach den Experten der US-Großbank JPMorgan, so hat der Rohstofftitel noch reichlich Luft nach oben. Analyst Dominic O'Kane erhöhte nun ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär