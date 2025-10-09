• Name der neuen Holding, Sitz der Zentrale und wichtige Personalentscheidungen bekannt gegeben• Mit dem Ziel 'Die Zukunft der gewerblichen Mobilität gestalten' werden die Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt stellen und zu einem nachhaltigen Transport beitragen• Identifizierung potenzieller Synergien, einschließlich einer 'Integrierten Plattformstrategie': Produktverbesserung, Portfolio Erweiterung, Skaleneffekte und Investitionseffizienz bei gleichzeitiger Optimierung der Produktvarianten und Beschleunigung der Technologieentwicklung• Bündelung der Stärken in den Bereichen Forschung und Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Logistik• Ziel ist die Konsolidierung der Lkw-Produktionsstätten auf drei Standorte bis Ende 2028• Durch diese mögliche umfassende Synergie Strategie sollen Wettbewerbsvorteile gestärkt und eine Benchmark-Rentabilität und Wertschaffung erreicht werdenLeinfelden-Echterdingen/Kawasaki - Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (Mitsubishi Fuso) und Hino Motors Ltd. (Hino) geben den Namen der neuen Holding-Gesellschaft "ARCHION" bekannt, deren operativer Start zum 1. April 2026 vorgesehen ist, basierend auf der endgültigen Vereinbarung zum Unternehmenszusammenschluss vom 10. Juni 2025 zwischen der Daimler Truck AG (Daimler Truck) und der Toyota Motor Corporation (Toyota).Der Name ARCHION verkörpert die Essenz von "Arches" (Bögen) und steht für die Verbindung zwischen den Unternehmen und ihren Stakeholdern sowie zueinander. "Eons" (Ewigkeiten) steht für die Gestaltung der Zukunft des Verkehrs und für ein besseres Leben für die nächste Generation. Zusammen wurden die Konzepte zu ARCHION zusammengeführt.Mit dem Ziel 'Die Zukunft der gewerblichen Mobilität gestalten' verkörpert ARCHION das gemeinsame Ziel von Hino und Mitsubishi Fuso, Daimler Truck und Toyota, durch Mobilität einen Beitrag zu einer prosperierenden Gesellschaft zu leisten. Der neue Firmenname spiegelt das Engagement wider, durch Integration die Effizienz zu steigern, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken sowie sichere, zuverlässige und umweltfreundliche Fahrzeuge anzubieten. Gleichzeitig möchte die ARCHION Group (ARCHION Corporation als Holdinggesellschaft, Mitsubishi und Hino als operative Gesellschaften) den gesellschaftlichen Wert von Mobilität steigern.In diesem Zusammenhang kündigt die ARCHION Group die ersten möglichen Bereiche für Synergie-Initiativen an:Integrierte Plattformstrategie durch Bündelung der StärkenDie ARCHION Group setzt auf eine integrierte Plattformstrategie, mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit auszubauen und die Stärken beider Unternehmen zu nutzen, um unter den jeweiligen Marken ein leistungsfähiges und marktgerechtes Produktportfolio aufzubauen. Die Unternehmen werden Möglichkeiten prüfen, wie sie ihre Plattformen für schwere, mittlere und leichte Nutzfahrzeuge synergetisch nutzen können, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Produkte weiter zu steigern, Kostenvorteile zu realisieren und schnellere Produkteinführungen zu ermöglichen. Darüber hinaus entsteht durch die Nutzung von Modellen beider Marken ein umfassenderes Produktportfolio zum Nutzen der Kunden, wobei die jeweiligen Markeneigenschaften erhalten werden.Effizienzsteigerung und Wettbewerbsfähigkeit durch SkaleneffekteBeide Unternehmen werden die Integration und Straffung der Bereiche Entwicklung, Beschaffung, Produktion und Logistik aktiv vorantreiben. Ziel ist es, die integrierte Plattformstrategie zu stärken und durch eine optimal abgestimmte Ressourcennutzung die Effizienz nachhaltig zu erhöhen. Die Zusammenlegung von Entwicklungsaktivitäten trägt dazu bei, doppelte Investitionen zu vermeiden sowie Produktplattformen zeitnah zusammenzuführen - und schafft damit die Grundlage für künftige Innovationen.Die Bündelung der Einkaufskraft ermöglicht erhebliche Kosteneinsparungen in zahlreichen direkten und indirekten Beschaffungsbereichen. Darüber hinaus streben die Unternehmen zusätzliche Effizienzsteigerungen an, indem sie Skaleneffekte nutzen, die aus Synergien ihrer Plattformen entstehen. Außerdem soll die Optimierung von Produktionsstandorten und Logistiknetzwerken zu Verbesserungen bei Kosten, Qualität und Lieferzeiten beitragen. Bis Ende 2028 werden die fünf japanischen Lkw-Produktionsstätten auf drei Standorte konzentriert: Werk Kawasaki (Kawasaki City, Präfektur Kanagawa), Werk Koga (Koga City, Präfektur Ibaraki) und Werk Nitta (Ota City, Präfektur Gunma). Das Hamura-Werk von Hino wird an die Toyota Motor Corporation übertragen, wie am 10. Juni 2025 verkündet. Mitsubishi Fusos Nakatsu-Werk wird konsolidiert werden im Werk Kawasaki.Die ARCHION Group beabsichtigt auch eine Konsolidierung indirekter Funktionen voranzutreiben, um Überschneidungen zu reduzieren und sowohl Kosteneffizienz als auch operative Exzellenz weiter auszubauen.Wachstum durch Geschäftstransformation und CASEDie durch Integration und Effizienz erzielten Ressourcen werden teilweise in zukunftsweisende Investitionen im CASE-Bereich (Connected - Autonomous & Automated - Shared - Electric) gelenkt. So schafft die ARCHION Group die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und eine verbesserte Profitabilität, während man zugleich den Erwartungen von Kunden, Anteilseignern und der Gesellschaft Rechnung trägt. Darüber hinaus wird das Unternehmen durch die Nutzung des technologischen Kapitals sowie der Skalenvorteile des Netzwerks von Toyota und Daimler Truck marktführende Produkte in sämtlichen ZEV-Segmenten entwickeln.Insbesondere im Bereich Wasserstoff setzt die ARCHION Group auf das gebündelte Know-how und die enge Zusammenarbeit von Toyota und Daimler Truck für erstklassige Brennstoffzellentechnologie. Die gebündelten Ressourcen und Kompetenzen werden zudem Fortschritte beim autonomen Fahren beschleunigen. Bei vernetzter Mobilität werden Mitsubishi Fuso und Hino Lösungsangebote gezielt weiterentwickeln und effektiv Flottendaten für einen größeren Kundennutzen verwenden.Aufbauend auf den oben beschriebenen Synergien werden beide eigenständigen Marken "FUSO" und "HINO" durch einen gesunden Wettbewerb auf dem Markt ihren jeweiligen Wert steigern. Dies wird es der ARCHION Group ermöglichen, Kunden qualitativ höherwertige Produkte anzubieten und weiterhin einen nachhaltigen Beitrag für eine Vielzahl von Stakeholdern zu leisten.Bekanntgabe wichtiger PersonalentscheidungenFür die ARCHION Group wurde entschieden, auf Ebene der Holdinggesellschaft die Position des 'Chief Technology Officer' (CTO) einzurichten, um die zukünftige Technologie-Roadmap der Gruppe zu entwickeln und Synergien im Technologiebereich durch Forschung und Entwicklung sowie Produkt-/Plattformarchitektur umzusetzen. Herr Satoshi Ogiso, derzeit CEO von Hino Motors, wurde für diese Position benannt; zusätzlich wird er als Executive Director bestellt.Darüber hinaus wurde Herr Hetal Laligi, derzeit Chief Financial Officer (CFO) der Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation, als CFO und Representative Director benannt, um ein finanzielles Rahmenwerk für Transparenz, Performance und Kapitalallokation zu etablieren.Diese Positionen treten mit dem geplanten Geschäftsstart am 1. April 2026 in Kraft und stehen unter dem Vorbehalt der erforderlichen Genehmigungen sowie des fristgerechten Abschlusses der Transaktion. Bis dahin werden beide Herren ihre derzeitigen Funktionen beibehalten.Herr Kiyotaka Ise, Outside Director der Sumitomo Riko Company Limited, wurde ebenso wie Herr Christian Herrmann, Vice President und Head of Corporate Development der Daimler Truck AG, als Non-Executive Director benannt. Auch diese Positionen treten mit dem geplanten Geschäftsstart am 1. April 2026 in Kraft.Übersicht über das neue Unternehmen• Handelsname: ARCHION Corporation (Holdinggesellschaft von Mitsubishi Fuso und Hino)• Sitz: Shinagawa Ward, Tokio, Japan• Repräsentanten (geplante Ernennungen nach heutigem Stand)- Representative Director & CEO: Karl Deppen- Representative Director & CFO: Hetal Laligi- Executive Director & CTO: Satoshi Ogiso- Non-Executive Director: Christian Herrmann- Non-Executive Director: Kiyotaka Ise- Die Ernennung von vier unabhängigen externen Direktoren sowie zentralen Managementpositionen wird bekannt gegeben, sobald diese finalisiert ist.• Gründungsdatum: 2. Juni 2025• Start der Geschäftstätigkeit: 1. April 2026• Aktionärsstruktur (Ziel): Daimler Truck und Toyota streben jeweils einen Anteil von jeweils 25 % an• Börsennotierung: angestrebte Notierung am Prime Market der Tokioter Börse• ARCHION Corporation wird voraussichtlich 100 % der Anteile an Mitsubishi Fuso und Hino haltenStatements Top Management"Heute gehen wir den nächsten Schritt, um unsere gemeinsame Vision Realität werden zu lassen: mit ARCHION wollen wir 'die Zukunft der gewerblichen Mobilität gestalten', im Sinne unserer Kunden und aller Stakeholder. Mit den beiden starken Marken FUSO und Hino werden wir erstklassige Produkte und Lösungen anbieten, die gezielt auf die Anforderungen unserer Kunden ausgerichtet sind. ARCHION wird eine effektive und transparente Unternehmensführung nutzen, um Vertrauen aufzubauen - durch die Förderung von Compliance und die Steigerung der finanziellen Performance."Karl Deppen, designierter Representative Director & CEO von ARCHION, Präsident und CEO von Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation"Unsere finanzielle Ambition für die neue Gruppe in einer klaren Strategie: Wir wollen das volle Potenzial dieser Integration ausschöpfen, indem wir Synergien und Wachstumschancen nutzen und gleichzeitig kontinuierlich daran arbeiten, die eigenständige Performance beider Unternehmen zu verbessern. Unser Ziel ist es, die finanzielle Resilienz und Leistungsfähigkeit auf das Benchmark-Niveau von Unternehmen in unserer Branche zu heben. Eine Kapitalallokation im Einklang mit dieser Strategie wird eine nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen."Hetal Laligi, designierter Representative Director & CFO von ARCHION und CFO von Mitsubishi Fuso Truck & Bus Corporation"Unser zentrales Anliegen ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden in den Mittelpunkt unseres Handelns zu stellen und damit ihren geschäftlichen Erfolg gezielt zu unterstützen. Mitsubishi Fuso und Hino pflegen bereits enge Beziehungen zu ihren jeweiligen Kundengruppen. Wir sind überzeugt, dass die kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Produkte sowie der relevanten Kontaktpunkte mit Kunden und Gesellschaft entscheidend für eine nachhaltige Festigung dieser Partnerschaften ist. Indem wir die Stärken aller vier Unternehmen bündeln, werden wir maßgeblich zur Beschleunigung der Entwicklung von CASE-Technologien beitragen und so die Zukunft der gewerblichen Mobilität aktiv gestalten. Um dieses Ziel zu erreichen, werden wir eine Unternehmenskultur fördern, in der Vielfalt geschätzt wird und gemeinsames Lernen im Fokus steht."Satoshi Ogiso, designierter Executive Director & CTO von ARCHION und CEO von Hino MotorsWeitere Einzelheiten zum Umfang und zur Art der Zusammenarbeit sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der zuständigen Vorstände, Aktionäre und Behörden.