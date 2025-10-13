Daimler Truck und Toyota haben nähere Details zum angekündigten Zusammenschluss ihrer japanischen Nutzfahrzeug-Marken Mitsubishi Fuso und Hino Motors bekannt gegeben. Die neue Holding-Gesellschaft heißt Archion und soll ihren Betrieb zum 1. April 2026 aufnehmen. Die Absicht, Mitsubishi Fuso und Hino Motors gleichberechtigt zu integrieren, hatten Daimler Truck und die Toyota Motor Corporation schon im Mai 2023 verkündet - um mit einer engen Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
