Bittere Bilanz für Südzucker (ISIN: DE0007297004): Der europäische Marktführer bei Zucker hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 im Kerngeschäft einen operativen Verlust von 89 Millionen Euro eingefahren. Drastisch gefallene Zuckerpreise und rückläufiger Absatz belasten das Ergebnis massiv. Konzernergebnis bricht ein: Das operative Konzernergebnis von Südzucker brach im ersten Halbjahr um 84 Prozent von 269 auf nur noch 42 Millionen Euro ein. Im Segment Zucker, das im Vorjahreszeitraum noch 72 Millionen Euro Gewinn erwirtschaftet hatte, stehen nun 89 Millionen Verlust zu Buche. Der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
