PepsiCo hat im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet. Dank eines robusten internationalen Geschäfts konnte der Getränkeriese die schwächere Nachfrage in Nordamerika mehr als kompensieren. Die Aktie erhält wieder Rückenwind.Wie PepsiCo am Donnerstag mitteilte, lag der bereinigte Gewinn je Aktie bei 2,29 Dollar und damit leicht über den von Analysten prognostizierten 2,26 Dollar. Auch der Umsatz übertraf mit 23,94 Milliarden Dollar die Erwartungen der Wall Street, die im Schnitt mit 23,83 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
