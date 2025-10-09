Lange Zeit stand Wachstum bei dem Kupfer- und Multimetall-Anbieter im Fokus - nun wollen die Hamburger die Rentabilität in Angriff nehmen. Im Zuge eines Kapitamarktages stellte Aurubis die neue Strategie vor und kündigte an, dass Investoren künftig stärker an den Erfolgen beteiligt werden sollen. Ab ab dem Geschäftsjahr 2025/26 will der MDAX-Konzern seinen Anlegern bis zu 30 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses nach Steuern auszahlen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25 soll die Ausschüttungsquote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag