Der Dax lässt im heutigen Donnerstagshandel (09. Oktober) nichts anbrennen. Der deutsche Leitindex markierte bereits im frühen Handel ein neues Rekordhoch. Bläst der Index womöglich schon zur vorgezogenen Jahresendrallye?Die US-Indizes fungieren noch immer als Zugpferd für den Dax. Im Schatten der US-Märkte baute sich auch im Dax wieder frisches Aufwärtsmomentum auf. Der Dax profitiert von der Aussicht auf sinkende Leitzinsen in den USA. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de