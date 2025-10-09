© Foto: Gene J. Puskar/AP/dpaPepsiCo hat für das dritte Quartal 2025 bessere Ergebnisse erzielt als erwartet. Die Aktie konnte allerdings im laufenden Jahr noch nicht glänzen. Der aktivistische Investor Elliott macht Druck.Der Lebensmittel- und Getränkekonzern, bekannt durch Marken wie Lay's, Gatorade und Quaker, konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung des Umsatzes von 2 Prozent in seinem nordamerikanischen Getränkegeschäft verzeichnen - das stärkste Wachstum seit fast zwei Jahren. Besonders positiv entwickelten sich die ikonische Pepsi-Cola sowie Poppi, eine gesündere Limonade, die PepsiCo Anfang dieses Jahres übernommen hat. PepsiCo erzielte einen Quartalsumsatz von 23,94 Milliarden US-Dollar, was …Den vollständigen Artikel lesen ...
