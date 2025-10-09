DJ PTA-News: Montana Aerospace: Montana Aerospace verlängert Partnerschaft mit Lockheed Martin im F-35 Programm

Montana Aerospace: Montana Aerospace verlängert Partnerschaft mit Lockheed Martin im F-35 Programm

Montana Aerospace, ein führender, stark vertikal integrierter Hersteller und Lieferant von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie, gab bekannt, dass seine Division Asco Industries in Belgien die langjährige Zusammenarbeit mit Lockheed Martin im Rahmen des bestehenden F-35-Programms ausweitet.

Diese erweiterte Partnerschaft beinhaltet die Vergabeabsicht strategischer Produktionsaufträge aus Belgien für die Lieferung hochkomplexer Metallbauteile für die F-35 Lightning II. Sie baut auf einer fast zwei Jahrzehnte langen Zusammenarbeit auf. Damit setzt Montana Aerospace seinen Beitrag zur Entwicklung des weltweit modernsten Kampfflugzeugs fort. Diese Bemühungen von Montana Aerospace stärken die Position als zuverlässiger internationaler Partner und unterstreichen das Engagement des Unternehmens für Innovation, Qualität und nachhaltiges Wachstum in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

Wachstum, Stabilität und technologische Exzellenz fördern

Durch die Ausweitung ihrer Zusammenarbeit wollen die Montana Aerospace Division Asco und Lockheed Martin die Grundlage für ein stabiles industrielles Wachstum und technologischen Fortschritt in der globalen Lieferkette der Luft- und Raumfahrtindustrie weiter stärken.

"Wir sind stolzer Partner von Lockheed Martin und unterstützen das F-35-Programm seit fast zwei Jahrzehnten", sagt Jérôme Morhet, CEO von Asco. "Diese jüngste Verlängerung in Belgien bestätigt die Bedeutung unserer Zusammenarbeit in einem der wichtigsten Verteidigungsprogramme."

Die Unterzeichnung der Vertragsverlängerung erfolgte während der belgischen Wirtschaftsmission in den USA in Anwesenheit des belgischen Verteidigungsministers Theo Francken, der erklärte: "Diese Vereinbarung zwischen Asco und Lockheed Martin unterstreicht die Stärke und das Know-how der belgischen Verteidigungsindustrie. Durch die Lieferung wichtiger Komponenten für die F-35 tragen belgische Unternehmen wie Asco dazu bei, Hightech-Arbeitsplätze zu sichern und unsere internationale Partnerschaft mit den USA und den verbündeten F-35-Betreibern zu vertiefen."

Mit dieser erneuten Vertragsverlängerung bekräftigen Montana Aerospace und Lockheed Martin ihre gemeinsame Vision: einen Beitrag zur Entwicklung modernster Luft- und Raumfahrttechnologie zu leisten und die industrielle Basis der verbündeten Verteidigungsindustrie zu stärken.

Über Montana Aerospace AG

Montana Aerospace AG ist eine weltweit tätige Industriegruppe, die sich auf die Entwicklung und Herstellung von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert hat. Alle Produkte und Lösungen basieren auf jahrzehntelanger Werkstoffkompetenz und kommen überall dort zum Einsatz, wo höchste Ansprüche an Qualität, Langlebigkeit und Zuverlässigkeit gestellt werden. Im Jahr 2024 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 1,5 Milliarden Euro (inkl. Energy- & E-mobility Segment). Die rund 6.200 hochqualifizierten Fachkräfte von Montana Aerospace entwerfen, entwickeln und produzieren an 16 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien wegweisende Technologien für die Luft- und Raumfahrtindustrie von morgen auf Basis von Aluminium, Titan, Stahl, und Verbundwerkstoffen.

Über Asco Industries (Asco)

Asco ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, Fertigung und Montage von Hochauftriebssystemen, komplexen Strukturbauteilen und sicherheitskritischen Komponenten für die zivile und militärische Luftfahrt. Als Division der Montana Aerospace AG bietet Asco OEMs und Tier-1-Zulieferern eine One-Stop-Shop-Lösung für hochpräzise, einbaufertige Luftfahrtkomponenten. Mit rund 1.100 Mitarbeitenden an Standorten in Belgien, Deutschland, den USA und Kanada beliefert Asco bedeutende Programme von Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier und Gulfstream sowie Verteidigungsprojekte wie FCAS. Effiziente, nachhaltige Fertigung und kontinuierliche Innovation bilden die Grundlage für den zukünftigen Erfolg des Unternehmens.

