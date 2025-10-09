Game-Changer für IonDrive: US-Partnerschaft zielt auf Durchbruch in der Lieferkette für Seltene Erden

Anzeige / Werbung

IonDrive (ISIN: AU0000305542) hat einen bedeutenden Schritt im globalen Rennen um die Sicherung einer inländischen Versorgung mit Seltenen Erden gemacht und eine bindende Vereinbarung mit dem US-Unternehmen Colt Recycling bekanntgegeben, um seine bahnbrechende Recyclingtechnologie zu testen. Es handelt sich somit um einen verbindlichen Vertrag, der signalisiert, dass nun tatsächlich kommerzielle Aktivitäten beginnen werden.

Colt Recycling, Teil der global agierenden Elemental Holding Group, betreibt hochmoderne Recyclinganlagen in mehr als 20 Ländern und verarbeitet allein in den Vereinigten Staaten über 40 Millionen Pfund Elektronikschrott pro Jahr.

Im Rahmen der Vereinbarung wird IonDrive seine firmeneigene Deep Eutectic Solvent (DES)-Technologie testen, um Seltene Erden direkt aus dem US-Elektroschrottstrom von Colt zurückzugewinnen. Sollte dies erfolgreich sein, könnte IonDrives Technologie rasch über das gesamte US-Netzwerk von Colt skaliert werden - eine große kommerzielle Chance.

Diese Partnerschaft erfolgt in einer Phase erheblicher geopolitischer Dringlichkeit. Das US-Energieministerium (DOE) hat gerade fast eine Milliarde US-Dollar bereitgestellt, um die inländische Produktion, das Recycling und die Verarbeitung kritischer Mineralien zu beschleunigen. Da China seine Kontrolle über den Export Seltener Erden weiter verschärft, handelt die USA schnell, um alternative Quellen zu sichern - und IonDrive könnte nun perfekt positioniert sein, um diesen Bedarf zu decken. Die Technologie des Unternehmens scheint direkt mit zwei großen DOE-Förderkategorien übereinzustimmen, die zusammen 635 Millionen US-Dollar wert sind.

IonDrive hat bereits einen Zuschuss erhalten, um seinen Prozess zur Rückgewinnung von Seltenen Erden zu testen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen Vertrauen in seine Fähigkeiten hatte, bevor dieser Vertrag unterzeichnet wurde. Die Tatsache, dass Colt sich zu einer bindenden Vereinbarung verpflichtet hat, ohne auf Endergebnisse zu warten, deutet auf starkes Interesse und eine frühe Validierung der IonDrive-Technologie hin.

Parallel zu diesem US-Durchbruch gab IonDrive kürzlich seine Final Investment Decision (FID) für eine mobile Pilotanlage zum Batterierecycling bekannt, die von einem australischen Regierungszuschuss in Höhe von 3,9 Millionen AUD unterstützt wird. Der Bau soll im Dezember 2025 beginnen und bis Anfang 2026 abgeschlossen sein. Nach Inbetriebnahme wird diese Pilotanlage den Übergang des Unternehmens vom Labormaßstab zu kommerziellen Operationen markieren - und könnte noch größere Deals und Finanzierungswege eröffnen, zumal das US-DOE 500 Millionen US-Dollar speziell für Demonstrationsanlagen reserviert hat.

Das Besondere an IonDrives Ansatz ist die grüne Chemie im Kern. Im Gegensatz zu traditionellen pyrometallurgischen oder säurebasierten Recyclingmethoden setzt IonDrive auf biologisch abbaubare, ungiftige Lösungsmittel, um Metalle zurückzugewinnen. Dieses umweltfreundliche und energieeffiziente Verfahren könnte IonDrive einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, da globale Märkte zunehmend nach saubereren Technologien suchen.

IonDrive richtet sich nun auf mehrere Katalysatoren, die seine Bewertung neu einstufen könnten, darunter weitere US-Partnerschaften, positive Feedstock-Ergebnisse, EU-Förderzusagen und Meilensteine bei der Pilotanlage. Mit einer Marktkapitalisierung von nur 54 Millionen AUD im Vergleich zu Wettbewerbern wie Metallium (ISIN: AU0000318321) mit über 470 Millionen AUD gibt es erhebliches Potenzial, wenn IonDrive weiterhin liefert.

Während die Welt darum ringt, ethische und inländische Quellen kritischer Mineralien zu sichern, könnte das Timing von IonDrive kaum besser sein. Diese bindende US-Vereinbarung könnte der Funke sein, der das Unternehmen zu einem ernstzunehmenden Akteur in einem der wichtigsten industriellen Umbrüche dieses Jahrzehnts macht.

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

