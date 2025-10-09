Die Märkte warten auf Powells Rede - schnelle Zinssenkungen sind vorerst vom Tisch. Hoffnung bringt eine mögliche Gaza-Waffenruhe. Unternehmensseitig glänzen PepsiCo, Delta und Costco, während Tech-Werte wie Nvidia und Tesla im Fokus bleiben. Nvidia profitiert von Musks xAI-Offensive, Ferrari enttäuscht mit gekappten EV-Zielen und Kurssturz, Novo Nordisk setzt mit der Akero-Übernahme ein Ausrufezeichen - inklusive möglicher Zusatzprämie per Contingent Value Right. Alle Infos zum US-Handelsstart ...Den vollständigen Artikel lesen ...
