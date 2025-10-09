Zürich Flughafen - Die Swiss hat am Donnerstagnachmittag ihren ersten neuen Langstreckenflieger A350 feierlich in Empfang genommen. Mit der Maschine will die Schweizer Fluggesellschaft mit ihrem Langstreckenangebot in höhere Sphären aufsteigen. Das brandneue Flugzeug kam aus dem Airbus-Werk in Toulouse und wählte auf dem Weg in die Schweiz eine der spektakulärsten Routen über die Alpen: Über den Genfersee flog der A350 mit dem Namen «Lausanne» das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab