Schon zum Marktstart hatte Opel eine reichweitenstarke Long-Range-Version des Grandland Electric angekündigt. Diese ist nun ab 51.750 Euro bestellbar. Für das Geld bekommt man 694 Kilometer Reichweite nach WLTP und eine auf Komfort ausgelegte Ausstattung. Erst jetzt, fast eineinhalbe Jahr nachdem die zweite Grandland-Generation enthüllt wurde, schiebt die Stellantis-Tochter den großen Stromspeicher hinterher. Auch bei seinen französischen Konzern-Brüdern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
