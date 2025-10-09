Verbio ISIN: DE000A0JL9W6 hat die vorläufigen Zahlen am 06. August herausgeben, seit dem 25. September sind sie offiziell. Der Biokraft-Hersteller hat mit "einem Rekordwert von über 1,2 Millionen Tonnen Biodiesel und Bioethanol sowie 1.190 GWh Biomethan" seine Produktionsmengen gesteigert und erwartet eine deutliche Erholung im Geschäftsjahr 2025/26. Zunächst stieg der Kurs bis auf 11,75 Euro und fiel dann wie ein Stein auf 10,29 Euro. Nach dem Anstieg ...

