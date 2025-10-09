Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Kursrakete 2025: CiTech präsentiert sich u.a. mit DroneShield neben Palantir & Rheinmetall - welche News sind zu erwarten?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3C8U6 | ISIN: ATKOSTADAG01 | Ticker-Symbol:
Branche
Elektrotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
KOSTAD AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KOSTAD AG 5-Tage-Chart
Dow Jones News
09.10.2025 21:09 Uhr
254 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-Adhoc: Kostad AG: Eigenantrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens - Kostad AG (FN 549487w) - [LEI: 984500H62BE1IB84BT65] - Börsenplatz/Segment: [Wien, direct market]

DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Eigenantrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens - Kostad AG (FN 549487w) - [LEI: 984500H62BE1IB84BT65] - Börsenplatz/Segment: [Wien, direct market]

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kostad AG: Eigenantrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens

Kostad AG (FN 549487w) - [LEI: 984500H62BE1IB84BT65] - Börsenplatz/Segment: [Wien, direct market]

Ebreichsdorf (pta000/09.10.2025/20:37 UTC+2)

Die Kostad AG ist eine Holdinggesellschaft, deren einziges Anlagevermögen aus einer 100%-Beteiligung an der Kostad Steuerungsbau GmbH (FN 234077g) mit Sitz in Ebreichsdorf besteht. Die Tochtergesellschaft war auf Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge und entsprechende Dienstleistungen spezialisiert. Zwischen 2022 und 2023 erzielte die Tochtergesellschaft Umsatzwachstum. Anfang 2024 kam es infolge von Lieferkettenverzögerungen, steigenden Produktionskosten, dem Auslaufen von Förderungen, einer schwächeren Wirtschaftslage in Österreich und Europa sowie EU-Sanktionen gegen Russland zu Auftragsverschiebungen und -stornierungen, auch seitens großer Energieversorger. Forderungsausfälle belasteten die Liquidität zusätzlich. Die Gesellschaft reagierte mit Personalkürzungen und Arbeitszeitverkürzungen. Höhere Finanzierungskosten und gescheiterte Versuche einer externen Kapitalaufnahme führten am 22.07.2025 zum Rückzug des Sanierungsplans; Ende Juli 2025 wurde die Tochtergesellschaft aufgelöst. Mangels Fortbestehensprognose hat die Kostad AG heute, am 09.10.2025, beim Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung des Konkursverfahrens über ihr Vermögen beantragt. Aktionäre müssen mit einem möglichen vollständigen Verlust ihrer Investition rechnen.

Günter Köstenberger Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Kostad AG 
           Parkallee 20 
           2483 Ebreichsdorf 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Günter Köstenberger 
Tel.:         +43 699 11 281 261 
E-Mail:        office@akone.at 
Website:       www.kostadag.at 
ISIN(s):       ATKOSTADAG01 (Aktie) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1760035020582 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 14:37 ET (18:37 GMT)

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.