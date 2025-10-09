DJ PTA-Adhoc: Kostad AG: Eigenantrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens - Kostad AG (FN 549487w) - [LEI: 984500H62BE1IB84BT65] - Börsenplatz/Segment: [Wien, direct market]

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Kostad AG: Eigenantrag auf Eröffnung des Konkursverfahrens

Kostad AG (FN 549487w) - [LEI: 984500H62BE1IB84BT65] - Börsenplatz/Segment: [Wien, direct market]

Ebreichsdorf (pta000/09.10.2025/20:37 UTC+2)

Die Kostad AG ist eine Holdinggesellschaft, deren einziges Anlagevermögen aus einer 100%-Beteiligung an der Kostad Steuerungsbau GmbH (FN 234077g) mit Sitz in Ebreichsdorf besteht. Die Tochtergesellschaft war auf Schnellladestationen für Elektrofahrzeuge und entsprechende Dienstleistungen spezialisiert. Zwischen 2022 und 2023 erzielte die Tochtergesellschaft Umsatzwachstum. Anfang 2024 kam es infolge von Lieferkettenverzögerungen, steigenden Produktionskosten, dem Auslaufen von Förderungen, einer schwächeren Wirtschaftslage in Österreich und Europa sowie EU-Sanktionen gegen Russland zu Auftragsverschiebungen und -stornierungen, auch seitens großer Energieversorger. Forderungsausfälle belasteten die Liquidität zusätzlich. Die Gesellschaft reagierte mit Personalkürzungen und Arbeitszeitverkürzungen. Höhere Finanzierungskosten und gescheiterte Versuche einer externen Kapitalaufnahme führten am 22.07.2025 zum Rückzug des Sanierungsplans; Ende Juli 2025 wurde die Tochtergesellschaft aufgelöst. Mangels Fortbestehensprognose hat die Kostad AG heute, am 09.10.2025, beim Landesgericht Wiener Neustadt die Eröffnung des Konkursverfahrens über ihr Vermögen beantragt. Aktionäre müssen mit einem möglichen vollständigen Verlust ihrer Investition rechnen.

Günter Köstenberger Vorstand

