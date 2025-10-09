Die US-Börsen haben am heutigen Donnerstag etwas Federn lassen müssen. Der Leitindex Dow Jones Industrial verlor am Ende 0,5 Prozent auf 46.358,42 Zähler. Der marktbreite S&P 500 gab 0,3 Prozent nach auf 6.735,11 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Minus von 0,2 Prozent auf 25.098,18 Punkte.Im Dow gab es insgesamt zehn Gewinner-Aktien. Besonders stark entwickelten sich heute Salesforce mit plus 2,0 Prozent, Nvidia mit plus 1,7 Prozent, Merck & Co mit plus 1,3 Prozent und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
