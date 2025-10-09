Biogen - BIIB: Leqembi erhält Zulassungen in China & Australien!

Pullback-Setup mit Bullenflagge!

Neuausrichtung bei Biogen (BIIB): Alcyone Therapeutics für rund 85 Millionen USD übernommen & Rückzug aus AAV-basierten Gentherapieprojekten!

Biogen (BIIB) - ISIN US09062X1037

Rückblick: Wir fokussieren uns auf den Rücksetzer in Form einer Bullenflagge in Richtung des 20er-EMA bei der Biogen-Aktie. Das Halbjahresplus liegt bei rund 29 Prozent.

Biogen-Aktie: Chart vom 09.10.2025, Kürzel: BIIB Kurs: 149.61 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Idealerweise sehen wir eine Stabilisierung des Aktienkurses zwischen dem Schlusskurs vom Donnerstag und dem 20er-EMA. Sobald es nach oben weitergeht, dürfte die Biogen-Aktie bald wieder das Pivot-Hoch vom 3. Oktober kanapp über 160 USD ansteuern. Ein mehrwöchiger Swingtrade bis zu den Quartalszahlen am 30. Oktoberr wäre denkbar.

Mögliches bärisches Szenario

Aufgrund der Volatitlität des Biotech-Sektors sollten wir vorsichtig agieren und die Reißleine ziehen, sobald das Wertpapier mit Schlusskursen die 20-Tagelinie unterschreitet.

Meinung

Biogen ist ein US-amerikanisches Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Cambridge, Massachusetts. Es entwickelt innovative Medikamente gegen schwere Krankheiten, vor allem in den Bereichen Neurologie, Neuropsychiatrie und Immunologie - darunter Alzheimer und Multiple Sklerose. Bei der Alzheimer-Therapie mit Leqembi gibt es wichtige Fortschritte. Das Medikament erhielt kürzlich die Zulassung in China und Australien, was den weltweiten Vertrieb deutlich voranbringt. Langzeitdaten aus der Clarity-AD-Studie belegen zudem, dass Leqembi den kognitiven Abbau über vier Jahre signifikant verlangsamt - um 1,75 Punkte auf der CDR-SB-Skala gegenüber der Kontrollgruppe. Parallel arbeitet Biogen an einer subkutanen Version des Medikaments, die einfacher anzuwenden wäre und sich derzeit in einem beschleunigten FDA-Zulassungsverfahren befindet. Strategisch richtet sich Biogen neu aus: Das Unternehmen übernimmt Alcyone Therapeutics für rund 85 Millionen USD, um seine Kompetenz im Bereich neurowissenschaftlicher Therapien zu stärken, und zieht sich aus AAV-basierten Gentherapieprojekten zurück. Allerdings gibt es auch Rückschläge - die US-Behörde FDA forderte zusätzliche Informationen zur höheren Dosierung von Spinraza, einem Medikament gegen spinale Muskelatrophie. Insgesamt steht Biogen also zwischen Aufbruch und Risiko: Der Alzheimer-Durchbruch ist greifbar, aber der Weg zur kommerziellen und regulatorischen Stabilität bleibt steinig. Charttechnisch spricht vieles für die Bullen.







Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 21.94 Millionen USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 291.52 Millionen USD

Meine Meinung zu Biogen ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.kapitalmarktexperten.de/biogen-aktie-alzheimer-durchbruch/

Veröffentlichungsdatum: 09.10.2025

Autor: Thomas Canali

