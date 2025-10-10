Great Place To Work® und Fortune Europe haben Experian als eines der Fortune 100 Best Companies to Work For Europa für 2025 ausgezeichnet.

Es ist das erste Mal, dass Experian in diese Liste aufgenommen wurde. Mehr als 1,5 Millionen Arbeitnehmer in ganz Europa wurden befragt, was das Ausmaß dieser Leistung und das hohe Maß an Vertrauen der Mitarbeiter von Experian in das Unternehmen verdeutlicht.

Die Umfrage umfasste ein breites Spektrum an Erfahrungen am Arbeitsplatz. Die Mitarbeiter gaben Feedback zu Respekt am Arbeitsplatz, Unterstützung für das Wohlbefinden, Wachstums- und Anerkennungsmöglichkeiten, Fairness bei Bezahlung und Beförderungen, Stolz auf ihre Arbeit und ihre Teams, Bedeutung und Wirkung ihrer Aufgaben sowie dazu, ob sie sich umsorgt fühlen, ihre Kollegen mögen oder sich bei der Arbeit authentisch geben können.

Jacky Simmonds, Chief People Officer bei Experian, sagte: "Die Auszeichnung als eines der 100 besten Unternehmen Europas, für die es sich zu arbeiten lohnt (Fortune 100 Best Companies to Work For), ist für uns bei Experian ein stolzer Moment. Sie spiegelt die Kultur wider, die wir aufgebaut haben eine Kultur, in der sich die Menschen geschätzt, unterstützt und zu Wachstum inspiriert fühlen. Diese Anerkennung gebührt unseren Teams, die jeden Tag ihre Leidenschaft und ihr Engagement einbringen. Es ist ihre Energie, die Experian nicht nur zu einem großartigen Arbeitsplatz macht, sondern auch zu einem Ort, an dem großartige Arbeit geleistet wird."

Seit Beginn der Zusammenarbeit mit Great Place To Work im Jahr 2021 hat Experian sein Engagement, seine Mitarbeiter an erste Stelle zu setzen, durch die Förderung einer kooperativen und integrativen Kultur weiter ausgebaut. Gründe für die Auszeichnung von Experian als Great Place To Work sind unter anderem:

Eine inklusive und einladende Kultur, die den Mitarbeitern das Gefühl gibt, Teil eines Teams zu sein und sich voll und ganz in ihre Arbeit einbringen zu können

Enge Zusammenarbeit mit Kollegen, die motiviert sind, gemeinsam zu arbeiten und innovativ zu sein

Fokus auf Wachstum, Schulung und Entwicklung der Mitarbeiter, damit sie ihre individuellen Ziele erreichen können

Die Liste der 100 besten Arbeitgeber in Europa ist die umfassendste Bewertung der Mitarbeitererfahrung und basiert auf der von Great Place To Work entwickelten Trust-Index-Umfrage. Great Place To Work wertet vertrauliches Feedback von Mitarbeitern aus und gleicht es mit den HR-Daten der teilnehmenden Unternehmen ab. Nur Unternehmen mit durchweg hohen Umfrageergebnissen von Mitarbeitern unabhängig von ihrer Rolle, Abteilung oder Position im Unternehmen werden mit einer Platzierung auf der Liste ausgezeichnet.

Um teilnahmeberechtigt zu sein, müssen Unternehmen mindestens 500 Mitarbeiter beschäftigen und in mindestens einer nationalen Best Workplaces-Liste in Österreich, Belgien, Zypern, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Island, Irland, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Spanien, Schweden, der Schweiz, der Türkei und Großbritannien für 2024 oder Anfang 2025 vertreten sein.

"Herzlichen Glückwunsch an die 100 Besten in Europa", sagt Michael C. Bush , CEO von Great Place To Work.

"Diese Unternehmen haben sich diese Anerkennung aufgrund des Vertrauens verdient, das innerhalb der Organisation aufgebaut wurde. Die Mitarbeiter der Unternehmen auf dieser Liste haben ein höheres Maß an Vertrauen in ihre Führungskräfte und ihre Organisation. Dies setzt ihre Kreativität frei, was gleichzeitig Gewinne bringt und dem Planeten zugute kommt."

Über Experian

Experian ist ein globales Daten- und Technologieunternehmen, das Menschen und Unternehmen weltweit neue Perspektiven eröffnet. Mithilfe einer einzigartigen Kombination aus Daten, Analysen und Software tragen wir dazu bei, Kreditvergabepraktiken neu zu definieren, Betrug aufzudecken und zu verhindern, das Gesundheitswesen zu vereinfachen, digitale Marketinglösungen bereitzustellen und detailliertere Einblicke in den Automobilmarkt zu gewinnen. Zudem helfen wir Millionen von Menschen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen und dabei Zeit und Geld zu sparen.

Wir sind in einer Reihe von Segmenten tätig, von Finanzdienstleistungen bis hin zu Gesundheitswesen, Fahrzeugbau, Agrarfinanzierung und Versicherungswesen und vielen weiteren Branchensegmenten.

Wir investieren in talentierte Menschen und neue fortschrittliche Technologien, um das Potenzial von Daten zu erschließen und Innovationen voranzutreiben. Wir sind ein im FTSE 100 Index gelistetes Unternehmen, das an der Londoner Börse (EXPN) notiert ist, und beschäftigen ein Team von 25.200 Mitarbeitern in 32 Ländern. Unser Hauptsitz befindet sich in Dublin, Irland. Weitere Informationen erhalten Sie unter experianplc.com.

