Edisun Power Europe AG

Edisun Power Europe AG: Obligationenanleihe der Edisun Power stösst mit über CHF 16 Mio. auf grosses Interesse



10.10.2025 / 07:00 CET/CEST

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zürich, 10. Oktober 2025



Obligationenanleihe der Edisun Power stösst mit über CHF 16 Mio. auf grosses Interesse

Die am 1. September 2025 aufgelegte Obligationenanleihe über CHF 10 Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit) mit einer Laufzeit von 5 Jahren (3. Oktober 2025 - 2. Oktober 2030) und einem Zinssatz von 3.5% stiess auf ein äusserst grosses Interesse.

Die Anleihe wurde mit insgesamt CHF 16.2 Mio. deutlich überzeichnet. Der Verwaltungsrat hat entschieden, von der im Emissionsprospekt vorgesehenen Möglichkeit zur Aufstockung Gebrauch zu machen und stockt die Anleihe entsprechend um CHF 6.2 Mio. auf.

Diese wird für die Finanzierung der weiteren Entwicklung von erneuerbaren Projekten für Rechenzentren, wie das Grossprojekt 'Fuencarral to AI', sowie zu Refinanzierungszwecken eingesetzt.

Edisun Power Gruppe

Als kotierter europäischer Solarstromproduzent finanziert und betreibt die Edisun Power Gruppe Solarstromanlagen in verschiedenen europäischen Ländern. Edisun Power startete ihr Engagement auf diesem Gebiet bereits 1997. Seit September 2008 ist das Unternehmen an der Schweizer Börse kotiert. Edisun Power verfügt bei der Realisierung und beim Kauf sowohl nationaler als auch internationaler Projekte über breite Erfahrung. Aktuell besitzt das Unternehmen 34 Solarstromanlagen in der Schweiz, in Deutschland, Spanien, Frankreich, Italien und Portugal. Mit einem Portfolio von Projekten von rund 1 GW ist das Unternehmen für ein signifikantes Wachstum vorbereitet, namentlich durch die 'Renewables to AI'- Strategie.