Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die am 1. September 2025 aufgelegte Obligationenanleihe über CHF 10 Mio. (mit Aufstockungsmöglichkeit) mit einer Laufzeit von 5 Jahren (3. Oktober 2025 - 2. Oktober 2030) und einem Zinssatz von 3.5% stieß auf ein äußerst großes Interesse, so die Edisun Power Europe AG (ISIN CH0024736404/ WKN A0KFH3) in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de