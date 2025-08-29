Zürich - Der Solarstromproduzent Edisun Power hat im ersten Halbjahr 2025 weniger Strom produziert und auch mehr Verlust gemacht. Das Ergebnis des Gesamtjahres bleibt nun vom Ausgang der Verkaufsverhandlungen des Projektes «Fuencarral» abhängig. Der Umsatz fiel von Januar bis Juni um 7,5 Prozent auf 7,22 Millionen Franken, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Dazu habe vor allem eine geringere Solarstromproduktion geführt. Die Stromproduktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab