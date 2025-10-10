Wie geht es weiter?: Rallye mit Fundament - Gold Terra vor dem nächsten Schritt

Anzeige / Werbung

Gold Terra Resource scheint aus dem Dornröschenschlaf erwacht. Wie geht es weiter?

Während des Sommers war es oberflächlich betrachtet vergleichsweise ruhig um Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS). Hinter den Kulissen legte das Unternehmen jedoch die Basis für eine dynamische Entwicklung in der Zukunft. Der Kurs der Aktie hat auf diese Veränderung schon reagiert und seit Anfang September eine starke Erholung hingelegt. Kann dieser dynamisch Aufwärtstrend noch ausgebaut werden?

Seit Anfang September ist die Aktie des kanadische Goldexplorers aktuell 170% im Plus. Allerdings startet die Gold Terra Resource-Aktie, als sie bei 0,05 Kanadische Dollar (CAD) in den Aufwärtstrend überging, eher von einer U-Bahnstation als von einem angemessenen Niveau. Deshalb kann zumindest in Frage gestellt werden, dass das Unternehmen von CEO Gerald Panneton auf dem erhöhten Niveau schon angemessen bewertet ist.

Auf jeden Fall wurde Gold Terra im gesamten 1. Halbjahr 2025 an der Börse zu keinem Zeitpunkt irgendein Kredit dafür gewährt wurde, dass das Unternehmen die Möglichkeit besitzt, mit der Con Mine eine historische Mine in unmittelbarer Stadtnähe und mit bestehender Infrastruktur zu übernehmen. Stattdessen wurde Gold Terra als einer von vielen Explorern gesehen, die eine der unzähligen Liegenschaften in Kanada entwickeln. Entsprechend niedrig und ausgebombt war der Aktienkurs.

Anleger wenden sich Gold Terra Ressource langsam wieder zu

Der Kurs vermittelte damit ein vollkommen anderes Bild als die Lage vor Ort, denn Gold Terra verfügt mit dem Yellowknife-Projekt nicht nur über ein flächenmäßig großes Projekt, sondern kann auch bereits auf der Campbell Shear eine 1,4 Millionen Unzen große Ressource vorweisen. Einzigartig ist auch die Infrastruktur, denn die Stadt Yellowknife ist nur wenige Kilometer entfernt und die Struktur des Erzkörpers setzt sich auch unterhalb der Stadt weiter fort. Stromleitungen sind ebenso vorhanden wie Straßen und durch den regionalen Flughafen ist die Region auch mit dem Flugzeug gut zu erreichen.

Kritisch ist in Yellowknife aktuell jedoch der Arbeitsmarkt, denn die im Umfeld der Stadt betriebenen Diamantenminen schließen nach und nach ihre Pforten. 2026 wird nur noch eine von ihnen in Betrieb sein, doch auch ihre Schließung zeichnet sich bereits am Horizont ab. Für die mit dem Auto nur zehn Minuten entfernte Stadt und ihre Bewohner bedeutet dies, dass viele Bergleute derzeit um ihre wirtschaftliche Existenz zittern. Es besteht allerdings noch etwas Hoffnung und diese Hoffnung hat einen Namen: Gold Terra Ressource.

Mit Newmont hat das Unternehmen bereits vor Jahren eine Optionsvereinbarung zur Übernahme der Con Mine geschlossen. Für den größten Goldproduzenten der Welt ist die Con Mine zu klein. Deshalb möchte man sie lieber heute als morgen loswerden. Für die kleine Gold Terra Ressource ist die Con Mine jedoch ein Glücksfall und das gleich in vielfacher Hinsicht.

Die Parallelen zur Erfolgsgeschichte von Detour Gold sind unverkennbar

Die Con Mine ist zwar derzeit stillgelegt, doch der Schacht und die meisten Stollen sind in einem guten Zustand und können mit wenig Aufwand schnell wieder für die Produktion hergerichtet werden. Ähnlich war die Situation vor rund 20 Jahren bei Detour Gold. Detour kam 2007 an die Börse und verfügte wie Gold Terra über eine historische Mine, die schnell wieder in Produktion gebracht werden konnte. Damit ersparte sich das Unternehmen viel Zeit und Geld und kürzte den langwierigen Prozess der Genehmigung und Inbetriebnahme deutlich ab. Im Februar 2013 nach nur sechs Jahren ging die Mine wieder in Produktion und wurde 2018 für 4,9 Milliarden CAD verkauft.

An dieser Stelle schließt sich der Kreis, denn Gerald Panneton, der Mann, der damals Detour Gold an die Börse und in kürzester Zeit in Produktion gebracht hat, steht heute als CEO und Chairman bei Gold Terra Resource als Kapitän auf der Brücke. Er weiß um die Attraktivität des Projekts und er hat in der Vergangenheit bereits eindrucksvoll bewiesen, dass er aus einer alten, aufgegebenen Mine wieder die sprichwörtliche Goldgrube machen kann.

Die entscheidende Bedingung dafür, dass dieser Plan auch bei Gold Terra Resource gelingen kann, ist die Ressource. 1,4 Millionen Unzen sind zwar ein schöner Anfang, aber bei diesem darf und wird Gold Terra nicht stehen bleiben. Zwei Gründe sind dafür verantwortlich, dass diese Aussage heute schon mit relativ großer Gewissheit gemacht werden kann.

Der stark gestiegene Goldpreise spielt Gold Terra Resource in die Karten

Der erste Grund sind die geplanten Bohraktivitäten des Unternehmens. Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres will Gold Terra ein aggressives Bohrprogramm auf dem Projektgelände durchführen. Dass man dabei nur taubes Gestein durchschneidet, ist prinzipiell möglich, aber alles andere als wahrscheinlich. Eher schon ist zu erwarten, dass neue, oberflächennahe Erzkörper, deren Lage durch die elektromagnetischen Messungen bereits erkannt wurde, durch die anstehenden Bohrungen bestätigt werden. Damit sollte es dann nur noch eine Frage der Zeit sein, bis es Gold Terra möglich sein wird, die vorhandene Ressource erheblich zu vergrößern.

Der zweite Aspekt, der für eine zeitnahe Vergrößerung der Ressource spricht, ist der massiv gestiegene Goldpreis. Er lag erheblich niedriger, als die Berechnungen für die aktuelle Ressource durchgeführt wurden. Deshalb hat Gold Terra seinerzeit auch mit höheren Cut-off-Graden gearbeitet, als sie heute angenommen werden können. Denn dank des höheren Goldpreises können heute auch jene Erzkörper ökonomisch abgebaut werden, die man vor vier oder fünf Jahren noch nicht für die Produktion berücksichtigen konnte.

Angesichts dieser positiven Faktoren scheint das Potenzial gegeben, dass Gold Terra Resource den eingeschlagenen Aufwärtstrend fortsetzen könnte. Eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht, und gerade bei Explorationsgesellschaften mit ihrem erhöhten Risiko steigt der Kurs natürlich nicht einfach immer weiter. Das Potenzial, das Gold Terra Resource bei erfolgreichen Bohrungen und positivem Marktumfeld seinen Aufwärtstrend ausbaut, besteht aber unserer Ansicht nach durchaus.

