Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re erweitert sein Geschäftsfeld: Künftig wird die Tochter Munich Re Specialty auch auf dem deutschen Markt aktiv. Damit will der Konzern den bislang üblichen Umweg über Erstversicherer vermeiden und Spezialversicherungen direkt an mittelständische Unternehmen verkaufen.Die Sparte, die bisher vor allem in Großbritannien, Irland und seit Kurzem auch in Spanien tätig war, hat nun die aufsichtsrechtlichen Genehmigungen für den deutschen Markt erhalten. Zum Start ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär