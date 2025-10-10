Der norwegische Staatsfonds ist mit über 1,5 Billionen US-Dollar der größte Fonds der Welt. Über Jahrzehnte hinweg wurde er befüllt mit Einnahmen aus der Öl- und Gasförderung des nordeuropäischen Landes. Er investiert in rund 9.000 Unternehmen weltweit, darunter Aktien, Anleihen und Immobilien. Ziel ist es, langfristig Wohlstand für kommende Generationen zu sichern. Der Fonds gilt als Vorreiter in Sachen Transparenz und nachhaltigem Investieren, da auch vermehrt ethische Kriterien und ESG-Standards ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär