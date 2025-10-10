Wie am Donnerstag bekannt wurde, hat Novo Nordisk auf der Übernahmeseite zugeschlagen. Der AKTIONÄR-Tipp Akero Therapeutics wird geschluckt. Anleger können sich hier über eine schöne Übernahmeprämie freuen (DER AKTIONÄR berichtete: "Novo Nordisk: Übernahme-Hammer - AKTIONÄR-Tipp wird geschluckt"). Und das Unternehmen passt durchaus gut zu den Dänen, allerdings mit einem Wermutstropfen.Akero entwickelt innovative Behandlungen für Patienten mit schweren Stoffwechselerkrankungen mit hohem ungedecktem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär