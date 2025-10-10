Das Übernahmekarussell im Biotechnologie-Sektor dreht sich dynamisch weiter. Nachdem Novo Nordisk die milliardenschwere Übernahme des AKTIONÄR-Tipps Akero am Donnerstag bekanntgegeben hat, kann auch der US-Pharma-Konzern Bristol Myers Squibb Vollzug melden. Die Amerikaner reißen sich die nicht börsennotierte Orbital Therapeutics unter den Nagel.Bristol Myers Squibb sichert sich die Dienste der Biotech-Firma für 1,5 Milliarden Dollar in bar. Die Übernahme umfasse OTX-201, eine in der Entwicklung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär