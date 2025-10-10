China schränkt den Export Seltener Erden ein, Deutschlands Exporte stürzen im August regelrecht ab. Ottobock und Verisure mit starkem IPO-Debüt. Novo Nordisk will Akero Therapeutics übernehmen. N8n überholt Lovable. BMW senkt Prognose und Aurubis will Kupferpreise erhöhen. Marktentwicklung: Die Märkte bewegen sich weiter nach oben: Mehre Indizes, darunter der DAX, markierten in dieser Woche neue Allzeithochs. Die immer lauter geäußerten Sorgen um eine mögliche KI-Blase lassen die Marktteilnehmer bislang kalt. Am Freitagmittag notierte der NASDAQ-100 bei gut 25.100 Punkten und lag auf Wochensicht mehr als 1 % im Plus. Der S&P 500 notierte bei 6.735 Punkten und damit ebenfalls im grünen Bereich, der DAX konnte seit dem Wochenbeginn rund 0,80 % zulegen. Gold knackte die Marke von 4.000 USD, Silber ...

