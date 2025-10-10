FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Verkaufsempfehlung der Bank UBS droht für die Aktien von Brenntag am Freitag unter eine wichtige Unterstützung zu fallen. Auf Tradegate fiel der Kurs um gut 3 Prozent auf 49,85 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Zuletzt hatte er an der runden 50-Euro-Marke Unterstützung gefunden. Nun droht ein Tief seit Mitte 2021.

Zwar werde der neue Chef Jens Birgersson irgendwann neue Zielvorgaben zur Verbesserung der Profitabilität setzen, schrieb Analystin Nicole Manion von UBS. Bislang seien diese Pläne aber nicht in Sicht. Und weil gleichzeitig die Leiter der beiden Sparten Essentials und Specialties das Unternehmen in den kommenden zwei Monaten verlassen, sei Brenntag gegenwärtig "noch stark im Wandel begriffen"./bek/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX