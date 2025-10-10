

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



10.10.2025 / 09:02 CET/CEST

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Mag. Dr. h.c. Vorname: Monika Nachname(n): Kircher

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

RWE Aktiengesellschaft

b) LEI

529900GB7KCA94ACC940

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0007037129

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 40,450 EUR 46.072,55 EUR 40,440 EUR 3.477,84 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 40,4493 EUR 49.550,39 EUR

e) Datum des Geschäfts

08.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: Xetra MIC: XETR





