Es war wieder einmal so weit: In Deutschland ging ein Unternehmen via klassischem Börsengang an das glatte Börsenparkett im Prime Standard. Es geht dabei um Ottobock, den weltgrößten Prothesenhersteller. Im positiven Marktumfeld kam das IPO gut an. Die für 66,00 Euro verkauften Papiere kletterten am ersten Handelstag schnell bis 73,00 Euro, ehe kleinere Gewinnmitnahmen einsetzen und das Papier in den Bereich knapp unter 70,00 Euro zurückfiel. Mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Plusvisionen.de