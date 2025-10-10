© Foto: Fabian Sommer - dpaIntel zündet mit neuer Chipgeneration und US-Fertigung in Arizona die nächste Stufe im Kampf um die technologische Vorherrschaft im Halbleitermarkt.Intel hat am Donnerstag einen bedeutenden Schritt in seiner umfassenden Neuausrichtung bekanntgegeben. Der US-Chiphersteller präsentierte erstmals Details zu seiner nächsten Prozessorgeneration Panther Lake, die ab dem kommenden Jahr in Laptops verbaut werden soll. Gefertigt wird der neue Chip auf dem hauseigenen 18A-Prozess, der laut Intel das derzeit fortschrittlichste Fertigungsverfahren auf US-Boden darstellt. Die Produktion erfolgt in der Fabrik Fab 52 im US-Bundesstaat Arizona, die nach Unternehmensangaben nun vollständig betriebsbereit …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE