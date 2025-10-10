Die Q2-Ergebnisse des GJ26 von Südzucker (SZU) fielen schwach aus. Der Umsatz ging um 19 % yoy auf 2,05 Mrd. EUR zurück, während die Profitabilität deutlich nachgab: Das EBITDA sank um 51 % yoy auf 93 Mio. EUR, belastet durch schwächere Zuckerpreise sowie allgemeine Preis- und Mengenrückgänge in allen Segmenten außer Fruit. Das operative Ergebnis fiel um 82 % yoy auf 20 Mio. EUR (Marge: 1,0 %, -3,5 PP yoy); sowohl das Zucker- als auch das CropEnergies-Segment verzeichneten Verluste, während die Bereiche Spezialprodukte und Stärke deutliche Rückgänge meldeten. SZU bestätigte seinen im August 2025 reduzierten Ausblick für das GJ26 und erwartet Umsätze von 8,3-8,7 Mrd. EUR, ein EBITDA von 470-570 Mio. EUR sowie ein operatives Ergebnis von 100-200 Mio. EUR - Rückgänge von 12 %, 28 % bzw. 57 % yoy auf den jeweiligen Mittelpunkten. Ab dem GJ27 rechnen wir mit einer Erholung, getragen von steigenden EU-Zuckerpreisen und fortschreitender Marktkonsolidierung. Vorerst bleiben wir jedoch bei unserer vorsichtigen Einschätzung mit einer HALTEN-Bewertung und unverändertem Kursziel von 9,50 EUR und würden eine Neubewertung erst bei einer nachhaltigen Erholung der Zuckerpreise in Betracht ziehen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/suedzucker-ag





© 2025 mwb research