Branicks Group AG: Prof. Dr. Gerhard Schmidt zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt Frankfurt, 10.10.2025 - Der Aufsichtsrat der Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat in seiner heutigen Sitzung Prof. Dr. Gerhard Schmidt zu seinem Vorsitzenden gewählt. Dr. Angela Geerling hat ihr Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats der Branicks Group AG aus persönlichen Gründen niedergelegt. Im Namen von Aufsichtsrat und Vorstand der Branicks Group AG dankte Prof. Dr. Schmidt Frau Dr. Geerling herzlich für ihre Tätigkeit für die Gesellschaft. Prof. Dr. Schmidt ist Rechtsanwalt, Steuerberater und Partner der Rechtsanwaltssozietät Weil, Gotshal & Manges LLP. Dem Aufsichtsrat der Branicks Group AG gehört er seit 2002 als ordentliches Mitglied an und war zuletzt Mitglied im Prüfungsausschuss. Neben anderen Funktionen ist er zudem Aufsichtsratsvorsitzender der VIB Vermögen AG. Über die Branicks Group AG: Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.06.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 11,1 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



