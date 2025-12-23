EQS-News: Branicks Group AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognose

Branicks Group AG: Anpassung der Prognose für das Geschäftsjahr 2025



Ziele für An- und Verkaufsvolumen bei anhaltend gefüllter Pipeline nicht vollständig erreicht

Prognose für Bruttomieteinnahmen und Erträge aus Immobilienmanagement geringfügig angepasst

Operativ und mit Erfüllung sämtlicher finanzieller Verpflichtungen in 2025 robust auf Kurs

FFO I nach Minderheiten innerhalb der Guidance konkretisiert Frankfurt am Main, 23. Dezember 2025. Vor dem Hintergrund der laufenden und bereits weit fortgeschrittenen Abschlussarbeiten für das Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand der Branicks Group AG ("Branicks"), ISIN: DE000A1X3XX4, seine Prognose für das Geschäftsjahr überprüft und heute angepasst. Ausschlaggebend für diese Prognoseanpassung ist die Geschäftsentwicklung im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres. Bei einzelnen für dieses Quartal geplanten Transaktionen kommt es zu Verzögerungen mit Auswirkungen auf das geplante An- und Verkaufsvolumen, die Bruttomieteinnahmen sowie die Erträge aus Immobilienmanagement. Der FFO I nach Minderheiten ist davon nicht betroffen. Angepasste und konkretisierte Prognose im Detail Verkaufsvolumen von rund 453 Mio. Euro, wovon rund 438 Mio. Euro das Segment Commercial Portfolio und rund 15 Mio. Euro das Segment Institutional Business betreffen (zuvor: 600-800 Mio. Euro, wovon 500-600 Mio. Euro das Segment Commercial Portfolio und 100-200 Mio. Euro das Segment Institutional Business betreffen)

Ankäufe für das Institutional Business von rund 80 Mio. Euro (zuvor: 100-200 Mio. Euro für das Institutional Business)

Bruttomieteinnahmen von rund 135-140 Mio. Euro (zuvor: 125-135 Millionen Euro)

Erträge aus Immobilienmanagement von rund 40-45 Mio. Euro (zuvor: 45-55 Mio. Euro)

FFO I nach Minderheiten* von rund 41-45 Mio. Euro (zuvor: 40-55 Mio. Euro) Den Geschäftsbericht 2025 wird Branicks wie geplant am 29. April 2026 veröffentlichen. Die Vorstandsvorsitzende der Branicks Group AG, Sonja Wärntges, kommentiert: "In dem jetzt zu Ende gehenden Geschäftsjahr 2025 hat Branicks Fortschritte bei der finanziellen Konsolidierung gemacht und war auch operativ robust auf Kurs. Vor dem Hintergrund der bereits weit fortgeschrittenen Abschlussarbeiten gehen wir davon aus, unsere Guidance für das Geschäftsjahr 2025 bis auf die An- und Verkaufsziele im Wesentlichen erreicht zu haben. Unsere Transaktionen haben sich in schwierigem Umfeld sehr befriedigend entwickelt, wenngleich es bei einzelnen für das vierte Quartal 2025 geplanten Transaktionen zu Verzögerungen kommt. Dabei lassen wir uns stets - auch jetzt zum Jahresende - von dem Grundsatz leiten: Sorgfalt vor Stichtag. Wir gehen bei gut gefüllter Transaktionspipeline davon aus, mit weiteren zeitnahen Beurkundungen die Kontinuität des laufenden Geschäftsjahres konsequent fortzuführen." Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 30.09.2025 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 10,7 Mrd. Euro. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4). Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet. Mehr Informationen unter www.branicks.com PR-Kontakt Branicks Group AG: Stephan Heimbach Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1569 pr@branicks.com IR-Kontakt Branicks Group AG: Jasmin Dentz Neue Mainzer Straße 32-36 60311 Frankfurt am Main Fon +49 69 9454858-1492 ir@branicks.com



