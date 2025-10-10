EQS-News: TRATON SE
TRATON GROUP verzeichnet im dritten Quartal 2025 Absatzrückgang auf 71.400 Fahrzeuge
München, 10. Oktober 2025 - In einem weiterhin schwachen und von Unsicherheiten geprägten Marktumfeld hat die TRATON GROUP im dritten Quartal 2025 einen Rückgang des Fahrzeugabsatzes um 16 % im Vergleich zum Vorjahresniveau verzeichnet. Es wurden - auf Basis vorläufiger Zahlen - im dritten Quartal 2025 insgesamt 71.400 Fahrzeuge abgesetzt. Im Vorjahresquartal waren es 85.300 Fahrzeuge. In den ersten neun Monaten 2025 betrug der Absatz 224.500 Fahrzeuge, was einem Rückgang um 9 % entspricht.
Fahrzeugabsatz der TRATON GROUP:
Scania Vehicles & Services hat 1 % weniger Fahrzeuge im dritten Quartal 2025 abgesetzt als im Vorjahresquartal. In Europa profitierte Scania vom guten Auftragseingang der vergangenen Quartale. Dieser Zuwachs wurde allerdings durch rückläufige Verkaufszahlen in Brasilien ausgeglichen. Der brasilianische Markt ist weiterhin durch hohe Lagerbestände bei Händlern, steigende Zinsen und eine hohe Inflation geprägt. Dies betrifft Scania besonders wegen des Fokus auf schwere Lkw. Der Absatzrückgang in den ersten neun Monaten 2025 belief sich auf 8 %.
MAN Truck & Bus hat den Absatz im dritten Quartal 2025 um 24 % gesteigert. Trotz des weiterhin schwachen europäischen Lkw-Markts stieg der Absatz von MAN-Lkw im Jahresvergleich an. Zusätzlich trugen eine starke Entwicklung im Geschäft mit Bussen und dem Transporter MAN TGE zum Absatzplus bei. In den ersten neun Monaten 2025 lag der Absatz von MAN um 4 % über dem Vorjahreszeitraum.
International Motors hat im dritten Quartal 2025 einen Absatzrückgang um 57 % gegenüber dem außergewöhnlich starken Vorjahresquartal erzielt. Im Vergleichsquartal hatte sich bei International der Auslieferungsrückstand gelöst, der durch den Brand bei einem Zulieferer entstanden war. Zudem ist die Entwicklung im US-Markt weiterhin durch hohe Unsicherheiten hinsichtlich der Auswirkungen von Importzöllen und der Entwicklung der Frachtmärkte geprägt. In diesem Umfeld bleiben die Lkw-Kunden bislang sehr zögerlich. In den ersten neun Monaten 2025 betrug der Absatzrückgang von International 28 %.
Die TRATON GROUP wird ihre Zwischenmitteilung 9M 2025 inklusive detaillierterer Absatzdaten am 29. Oktober 2025 veröffentlichen unter: https://ir.traton.com/de/publikationen/
TRATON SE
Die TRATON SE als konzernleitende Holding der TRATON GROUP gehört mit ihren Marken Scania, MAN, International und Volkswagen Truck & Bus zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Produktportfolio der Gruppe umfasst Lkw, Busse und leichte Nutzfahrzeuge. "Transforming Transportation Together. For a sustainable world.": Mit dieser Absicht unterstreicht das Unternehmen den Anspruch, das Nutzfahrzeuggeschäft und das wirtschaftliche Wachstum der Gruppe nachhaltig zu prägen.
