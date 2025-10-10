Regulatory News:
Name of the issuer
Issuer Identity Code (LEI)
Trading Day
ISIN
Aggregated volume per day (number of shares)
Weighted average price per day
Market (MIC Code)
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
03/10/2025
FR0013230612
3 851
18.9926
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
06/10/2025
FR0013230612
2 875
19.0183
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
07/10/2025
FR0013230612
800
18.8802
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
08/10/2025
FR0013230612
1 021
18.7047
XPAR
TIKEHAU CAPITAL
969500BY8TEU16U3SJ94
09/10/2025
FR0013230612
1 431
18.9686
XPAR
TOTAL
9 978
18.9581
