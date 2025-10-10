Datum der Anmeldung:
08.10.2025
Aktenzeichen:
V-71/25
Unternehmen:
freenet DLS GmbH, Büdelsdorf; Anteils- und Kontrollerwerb an und über die mobilezone Deutschland GmbH, Köln
Produktmärkte:
Handel mit Elektronikgeräten, Vermittlung von Mobilfunk- und Festnetztarifen
