EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: freenet AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 bis 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Schlussmeldung

freenet AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



30.12.2025 / 18:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b und Abs. 3 der Verordnung (EU) 596/2014 (MAR) i.V.m. Art. 2 Abs. 1 bis 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 - Schlussmeldung

Die freenet AG hat das am 3. Juni 2025 gemäß Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekannt gemachte Aktienrückkaufprogramm (Aktienrückkaufprogramm 2025) am 30. Dezember 2025 nach Börsenschluss Xetra abgeschlossen. Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 gekauften Aktien beläuft sich auf 2.166.964 zu einem Durchschnittspreis von 27,69 Euro. Dies entspricht 1,82 % des Grundkapitals. Das aggregierte Volumen ohne Nebenkosten der zurückgekauften Aktien beträgt 59.999.986,12 Euro. Der Erwerb der Aktien erfolgte durch ein von der freenet AG beauftragtes Kreditinstitut ausschließlich über die Frankfurter Wertpapierbörse (Xetra).

Detaillierte Informationen über die Transaktionen gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der freenet AG unter der Rubrik Investor Relations veröffentlicht ( fn.de/aktienrueckkauf ).

Hamburg, 30. Dezember 2025

freenet AG

Der Vorstand