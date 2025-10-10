Während der Dax sich unverändert in robuster Verfassung zeigt und im gestrigen Donnerstagshandel neue Rekorde markieren konnte, sieht es im Automobilsektor nicht ganz so rosig aus.Die diversen Probleme, mit denen die Automobilkonzerne konfrontiert sind, wurden bereits ausführlich an dieser Stelle thematisiert. Wenig überraschend kann sich auch BMW nicht dieser Gemengelage entziehen. Kürzlich ging es für die Aktie des Münchener Autobauers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de