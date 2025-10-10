Zürich - Tesla will auch in der Schweiz mit einem günstigeren abgespeckten Fahrzeug gegen seine jüngsten Absatzrückgänge ankämpfen. Die neue «Standard»-Version des Kompakt-SUV Model Y wird ab 39'990 Franken verkauft. Die nächsthöhere Modellvariante ist nun «Premium» mit einem Preis ab 49'990 Franken. Ursprünglich hatte Musk ein günstigeres Fahrzeug zum Preis ab 25'000 US-Dollar (rund 20'100 Franken) in Aussicht gestellt. Doch im vergangenen Jahr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab