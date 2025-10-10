Die Aktie des französischen Versicherungsgiganten AXA bleibt eine attraktive Wahl für langfristig orientierte Anleger. Nach den jüngsten Einschätzungen der Privatbank Berenberg bietet der Titel sowohl fundamental als auch bewertungstechnisch weiterhin deutliches Aufwärtspotenzial.Analyst Michael Huttner von Berenberg bestätigte seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 47,80 Euro. AXA habe in einem Update zu den ersten neun Monaten betont, dass das Geschäft bislang kaum von der politischen Unsicherheit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär