FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer hat offenbar erneut Interesse an einer Übernahme seiner Außenwerbesparte geweckt. Eine Investorengruppe um den US-Finanzinvestor I Squared plane ein Gebot für das Kerngeschäft der Kölner aus dem MDax, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Dabei gehe es um die klassische und die elektronische Außenwerbung. Bei einem möglichen Zustandekommen könnte das Geschäft mit 3,5 Milliarden Euro oder mehr bewertet werden, hieß es. Eine bindende Offerte könnte bereits in der kommenden Woche auf den Tisch gelegt werden. Die Aktie zog zuletzt um 12 Prozent an. Vor dem Kursanstieg lag die Börsenbewertung für den Gesamtkonzern bei rund 2,3 Milliarden Euro.

Mit dem Bericht von Bloomberg verdichten sich bereits umgehende aktuelle Gerüchte um Ströers Kerngeschäft. Im Frühjahr hatte der Konzern bereits Interessensbekundungen für sein Kerngeschäft erhalten, was auch die Aktie nach oben getrieben hatte. Die Übernahmefantasie war aber in der Zwischenzeit wieder verpufft./men/mis