Die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) hat eine neue Untersuchung angekündigt, die in den Vereinigten Staaten etwa 2,88 Millionen Tesla betrifft, die mit der Software "Full Self-Driving' (FSD) ausgestattet sind. Der Grund für die neue Untersuchung ist der Verdacht, dass das System gegen Verkehrsregeln verstoßen könnte. Berichten zufolge sollen Teslas mit aktiviertem FSD-System rote Ampeln überfahren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
